شاهد .. أول ظهور تليفزيوني ل ” لي لي ” إبنة أحمد حلمي ومنى زكي

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - بعد غيابها عن الأضواء والإعلام لسنوات طويلة لحرص والديها على ذلك .. خرجت ” لي لي ” إبنة الفنان المصري ” أحمد حلمي ” والفنانة المصرية ” منى زكي ” للمرة الأولى في أول لقاء تليفزيوني لها ببرنامج ” mbc trending ” المذاع على قناة ” mbc 4 ” .

تحدثت ” لي لي ” خلال لقائها عن موهبتها في الرسم منذ صغرها والتي سوف تستغلها في عملها ومشروعها الجديد .

وأشارت إلى أن من دعمها في هذا الأمر ويساعدها دوما هو والدها الفنان أحمد حلمي لحبه للرسم أيضا .. وإنها كانت تعمل على تطوير موهبتها بأخذ دروس في الرسم

وقالت أنها كانت ترسم في وقت الفراغ فقط لأن والديها كانا يهتما بأن تحافظ على دراستها .. مشيرة إلى أن والدها كان يطلب منها بيع اللوحات التي ترسمها لكنها في البداية كانت ترفض ولكنها فيما بعد أقتنعت ببيعها .

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وبسؤال ” لي لي ” عن مشروعها الجديد قالت إنه يقوم على تحويل قطع الملابس والأحذية والحقائب بالرسم عيلها .. ,أوضحت أن البداية كانت عندما تركت صديقتها المقربة حقيبة عندها فطلبت منها أن ترسم عليها لتحسن من مظهرها ووافقت صديقتها على ذلك .

ثم بعد ذلك حولت هذا الأمر إلى عمل من خلال صفحة عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تقوم بنشر أعمالها في ذلك عليها حتى بدأ يأتي لها طلبات خاصة بذلك وهي تقوم بالرسم .