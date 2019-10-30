أورهان باموق أديب نوبل ضيف الشارقة الدولي للكتاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب أن دورته الـ38 التي ستنطلق في 30 أكتوبر/تشرين الأول ستشهد حضور عدد وافر من المبدعين العالميين، وفي مقدمتهم حامل جائزة نوبل للآداب الروائي المعارض أورهان باموق.

فاز باموق بجائزة نوبل للآداب 2006، كما حصل على جائزة الإندبندنت لأدب الخيال الأجنبي 1990 واختير في لجنة تحكيم مهرجان كان 2007.

صنعت روايات أورهان باموق شعبية واسعة له عند القراء العرب منها "متحف البراءة، الحياة الجديدة، الكتاب الأسود، واسمى أحمر"، وترجمت أعماله إلى 34 لغة حتى الآن.

ولد باموق بإسطنبول عام 1952 لأسرة تركية مثقفة، درس العمارة والصحافة قبل أن يتجه إلى كتابة الروايات، وتأتي استضافته ضمن قائمة حضور بارزة تشمل الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، ونجم بوليوود أميتاب باتشان.

ويشارك في المعرض نحو 173 كاتباً وروائياً من 68 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 987 فعالية متنوعة تتوزّع على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي، إلى جانب تقديم باقة من الأعمال المسرحية، إضافة إلى فعاليات رسومات القصص المصورة، وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.