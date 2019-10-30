خاص- طوني أبوجودة يكشف اسرار زوجته كارلا حداد

تطل مقدمة البرامج كارلا حداد على جمهورها في الموسم الثاني من برنامج “في Male” بحلّته الجديدة، بعد نجاح الموسم الأول ووصوله بوقت قياسي الى نسبة كبيرة من المشاهدين.

موقع “الخليج 365” التقى الممثل الكوميدي طوني أبوجودة، زوج كارلا، في لقاء مطوّل تحدّثنا خلاله عن البرنامج الذي تقدّمه زوجته على شاشة الـLBCI وعن رأيه بهذا المشروع خصوصًا أنه بات اليوم في موسمه الثاني.

“ابوجودة” أكد أنه من متابعي البرنامج، كما لفت الى انه ورغم المباشرة السريعة بعرض “في Male” على الشاشة، في وقت قياسي كان لا يزال بحاجة للتحضير أكثر، إلا أن البرنامج استطاع أن ينجح ويصل الى نخبة كبيرة من المشاهدين الذين عبّروا عن اعجابهم بفكرة البرنامج وبالطريقة والأسلوب الخاص بكارلا، اذ تضع بصمتها الخاصة في كل ما تقوم به.

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هذا وأشار ابوجودة الى ان كارلا أحرزت تقدما ملحوظًا منذ بداية البرنامج حتى اليوم، وهذا تُرجم بموسم ثانٍ، لافتا الى ان زوجته تحرص دائما على أن تكون على اطلاع بشكل مستمر على التحضيرات لكل حلقة من حلقات البرنامج، متعاونة مع فريق العمل، وهذا سبب نجاحها، حيث لا تترك العمل لغيرها انما هي أيضا تتعب وتحضّر وتتابع.

في المقابل، شدد طوني على ان زوجته تتمتع بشخصية صلبة وقوية وهجومية، وعندما تضع هدفًا معينًا أمامها تدافع عنه بشراسة وتفعل بالمستحيل لتحقيقه، لذا مهما تعرضت للهجوم فهي لا تستسلم انما تكمل الطريق لتصل الى ما تصبو اليه، ودليل ذلك نجاح البرنامج بموسمه الاول والثاني.

وعلى الهامش، لفت طوني الى ان كارلا تأخذ برأيه في معظم الأحيان، خصوصًا في ما يتعلق بإطلالتها خلال تصوير الحلقات، مشيرًا بالتالي الى انه من أكثر الداعمين والمشجعين لها بأن تكمل مسيرتها بخطوات ثابتة، لأنه يعلم مدى قوتها وقدرتها على الوصول الى مراكز مهمة ومتقدمة في المجال الاعلامي.

الجدير بالذكر ان الممثل الكوميدي طوني أبوجودة هو أحد أعضاء لجنة التحكيم برنامج The Talent، الى جانب النجمة الذهبية نوال الزغبي والفنان المغربي عبد الفتاح الجريني والملحن المصري محمد رحيم والإعلامي والمؤثر السعودي فيصل الزهراني، وقد كان لموقعنا حديثًا مطولا مع طوني عن البرنامج وعن مواضيع أخرى، ترقبوها في مقال جديد قريبا عبر موقع “الخليج 365”.