ديمة قندلفت تتغنّى بتيم حسن وتعلق على حقيقة خشيتها من بطلات "الهيبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة السورية ديمة قندلفت بأنها لا تشعر بالخوف من المشاركة في مسلسل "الهيبة 4" الذي سيجمعها ببطل العمل تيم حسن، والذي سيُعرض في دراما رمضان 2020.

وقالت قندلفت في تصريحات تلفزيونية بأنها لا تخشى المقارنة ببطلات العمل في أجزائه الثلاث الماضيات وهنّ نيكول سابا، ونادين نسيب نجيم، وسيرين عبد النور، وأوضحت أن لكل ممثلة هويتها وأسلوبها المختلف في تجسيد الأدوار، وكذلك فإن لكل فنانة جمهورها وبصمتها الخاصة.

وأشادت ديمة قندلفت بالفنان تيم حسن، لافتة إلى أن الأخير كان زميلها في الدراسة بمعهد التمثيل في سوريا، مبينة أنها تجمعها معه علاقة مميزة، وقالت:"بحبه كصديق وكممثل وكنجم وكانسان، لأن تيم جمعتنا مقاعد الدراسة وكان لنا لقاء معًا في مسلسل ملوك الطوائف، ويعد مسلسل الهيبة هو اللقاء الثاني لنا بعد معهد التمثيل لذلك أنا متحمسة بشكل كبير للمشاركة في العمل".

يذكر أن اختيار ديمة جاء بعد طرح مجموعة من أسماء الفنانات السوريات واللبنانيات، وعلقت على اختيارها بالقول:" سعيدة جدًا لأسرة مسلسل الهيبة ولشركة الصباح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل".

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في المقابل كان الفنان عادل كرم المنضم للجزء الرابع من الهيبة قد قال:"أحب هذا المسلسل كثيرًا، وتابعت كل أجزائه، وبحكم علاقتي العائلية والمهنية مع الصبّاح، تحمست كثيرًا للتجربة، بعد أن عُرض عليّ المشاركة فيه وبعد قراءتي للدور، خصوصًا أن فؤاد حميرة هو كاتب الجزء الرابع".

وعما إذا كان يرى أن "الهيبة" عملٌ مغرٍ لأي ممثل أو ممثلة: "لا شك أن (الهيبة) أصبح (براند)، وهذا الأمر يمكن التأكد منه من خلال المحطات والمنصات التي تعرضه، ومن الطلب الجماهيري الكبير عليه. وأنا أتوقع أن يكون الجزء الرابع قنبلة الأجزاء كلها".

تكهنات كثيرة طالت طبيعة دور كرم، فيما توقع الكثير أنه سيؤدي دور الشّرير، وسيكون غريمه تيم حسن، وبهذا الخصوص أوضح كرم خلال لقاء صحفي: "الناس هم من يظنون أنه سيكون غريمي في العمل، وأنه ستحصل مواجهة بيننا، ولكني لا أستطيع التحدث عن دوري. وكل ما يمكنني قوله في هذا الإطار، أن دوري لن يكون كما رسمه البعض في مخيلتهم، بل سيكون دورًا جديدًا تمامًا".

وتابع كرم: "دوري لا علاقة له بأحداث الأجزاء السابقة من الهيبة، وأظن أنه سيكون مفاجئًا للجمهور".