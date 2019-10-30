دنيا بطمة تحقق المرتبة السادسة عالميًا بأغنيتها الجديدة.. هل تخطّيها الحدود هو السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطعًا من فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ندمانة"، تظهر فيه وهي تجلس في حوض الاستحمام الممتلئ ماءً ورغوة صابون قبل أن تختفي داخله تمامًا.
هذا المقطع أثار ردود فعلٍ واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبر بعضهم أنَّ فكرة الكليب مبتكرة فيما رأى آخرون أنَّ دنيا بطمة تخطت الحدود في هذا المقطع معتبرين أنْ لا غاية ولا رسالة من وجود المقطع إلا إثارة الجدل ولفت الانتباه، ليحقق أكثر من 216 ألف مشاهدة في 10 ساعاتٍ فقط.
وبعد هذا المقطع قامت بطمة بنشر عدة صورٍ تشير فيها إلى تصدر أغنيتها العديد من التريندات العالمية، وأنها حلّت في المرتبة السادسة عالميًا، خصوصًا بعد تحقيقها لأكثر من مليون ونصف مشاهدة.
وكانت بطمة نشرت في وقتٍ سابق، منشورًا خاصًا جاء فيه: "أول مليون مشاهدة حقيقية مع الاحتفاظ بالمرتبة الأولى بالترندنع، شكرًا على اهتمامكم ودعمكم وشكرًا لأنكم معجبون بجديدي "ندمانة".
ويذكر أنَّ الأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، وإخراج زوجها ومدير أعمالها محمد الترك، وجرى تصويره خلال 48 ساعةً فقط في المملكة المغربية، وكانت دنيا احتفلت بطرح الأغنية خلال حفلٍ ضخم بأحد فنادق الدار البيضاء بحضور العديد من المشاهير والنجوم.
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