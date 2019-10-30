هازال كايا تثورُ وتردُّ بغضب: هذا عيب جدًا.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات المصورين النجمة التركية هازال كايا وزوجها الفنان والمخرج علي أتاي خلال خروجهما للعشاء في أحد المطاعم، وظهرت كايا في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة جدًا مرتدية بدلة رياضية من اللون الزهري مع تسريحة شعر بسيطة وحقيبة عملية.

واستغل أحد الصحافيين وجود الفنانة التركية في المكان ووجه لها تساؤلاً عن مقدار وزنها الذي زاد خلال حملها؛ ما أثار غضب هازال كايا فردت عليه: "هل يعقل هكذا سؤال؟ هذا عيب جدًا."

وكانت الفنانة التركية واجهت بعض التعليقات السلبية بعد زيادة وزنها بشكل كبير بسبب الحمل، فيما رأى البعض العكس تمامًا بأن الحمل زاد من جمال كايا، ولذلك منحوها لقب "أجمل حامل في تركيا".

Advertisements

في المقابل لم تكترث كايا لجميع هذه الانتقادات ونشرت مجموعة من الصور التي كشفت فيها حملها خاصة أن أسابيع قليلة تفصلها عن وضع طفلها الأول والذي ذكرت في وقت سابق بأنه "صبي".

يُشار إلى أن كايا قررت التفرغ من أجل الأمومة وأنهت مسلسل "حكايتنا" في موسمه الثاني بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه العمل، كما أعلنت تفرغها لمرحلة الأمومة التي تعيشها وحماستها لخوض التجربة، خاصة أن كايا أعلنت حملها بعد فترة قليلة من زواجها؛ ما يؤكد حبها للأمومة.