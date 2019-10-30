بوسي شلبي برفقة عدد من نجوم الوسط الفنى

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة برفقة عدد من نجوم الوسط الفنى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهرت بوسي شلبي ، في الصورة برفقة ويسرا ومنة شلبي وعدد من صديقاتها خارج الوسط الفنى . وانتقد عدد من الجماهير إطلالة منة شلبي، بسبب ملابسها وعدم وضعها الماكياج، مما دفع بوسى إلى إغلاق خاصية التعليقات Advertisements قد يهمك ايضاً: منة شلبي تعلن عن خطوبتها من خارج الوسط الفني منة شلبي تنشر صورة برفقة والدتها زيزي مصطفى

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