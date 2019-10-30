مزيكا تطرح "حكاية جيتار" لشريف مصطفى

طُرح ألبوم موسيقى لعازف الجيتار الفنان شريف مصطفى، بعنوان "حكاية جيتار"، ويضم 9 مقطوعات موسيقية هي " ضفاير وشمس وميدلي و لعنيها ونسمة وسما وشلالة وموجة ونجمة".



جميع المقطوعات من ألحان شريف مصطفى، وتوزيع موسيقى هاني ربيع، وأحمد نصر، وسابو، وأشرف محروس، ومصطفى نجم، وإيهاب محبوب، وأشرف محروس.

الفنان شريف مصطفى، درس العزف على آلة الجيتار في صغره في بعض المعاهد المتخصصة، وبعد إجادته شارك بالعزف مع مجموعة من فرق الموسيقى الغربية التي كانت تقدم ألوانا متعددة من الموسيقى، من بينها الجاز والبلوز والبوب والكانترى.

وشارك في تسجيل العديد من الأغنيات لكبار النجوم مثل أصالة، وسميرة سعيد، كما شارك أيضا بالعزف في تسجيل وتصوير أغنية "حبيبى يا نور العين" للنجم عمرو دياب، وقام بتلحين أغنية "آدى" للنجم محمد منير.

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