أول ظهور لـ أحمد فهمى مع عائلة هنا الزاهد بعد زواجهما

نشر الفنان أحمد فهمى صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من خلال خاصية الستورى، وظهر فيها أثناء تواجده فى منزل والدة زوجته هنا الزاهد.

وعلق أحمد فهمى على الصور قائلا: "عائلتى".

وشهدت الصور العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية، حيث نالت إعجاب جانب من الجمهور، بينما البعض الآخر انتقد ظهورهما فى هذه الصورة المبهجة فى ظل وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا، خاصة أنه الظهور الأول لأحمد فهمى مع عائلة زوجته هنا الزاهد بعد زواجهما.

يذكر أن أحمد فهمى يقوم حاليا بتصوير دوره فى فيلم "العارف"، الذى يشارك فى بطولته مع أحمد عز وإخراج أحمد علاء.

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