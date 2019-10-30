إيناس عبد الدايم تُكرم أحمد عز ونجوم فيلم "الممر" خلال الاحتفال بنصر أكتوبر

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أبطال وأسرة فيلم “الممر”، وذلك فى احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد بساحة دار الأوبرا المصرية.

وجاء على رأس المكرمين النجوم: “أحمد عز بجانب أحمد فلوكس ومحمد فراج ومحمد جمعة” فيما تغيب المخرج شريف عرفة وأيضا المنتج هشام عبد الخالق عن حضور التكريم.

وكرم القطاع أيضا أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “أنا المصرى” للأغنية الوطنية للشباب، والتى أعلن عنها فى شهر يونيو الماضى، وهم الفنان مدحت صالح، والدكتور راجح داوود، والفنان عمرو مصطفي، والشاعر تامر حسين، والفنانة مي فاروق.

ويٌشارك في بطولة فيلم “الممر”، مجموعة كبيرة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

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والفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وساهمت القوات المسلحة في نجاح الفيلم، حيث وفرت ضباط وجنود من القوات المسلحة قاموا بتدريب الممثلين على حمل السلاح، والقفز والحركة وتحية القادة والعلم وكافة التفاصيل المتعلقة بالجيش، وظهر بعضهم في الفيلم بالفعل.

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