سعد لمجرد يترقب الإفراج عن أغنيته سلام من حظر يوتيوب

ينتظر الفنان المغربي سعد المجرد رفع موقع "يوتيوب" الحظر عن أغنيته الأخيرة "سلام" والسماح مجددا بعرضها، بعدما تم حجبها صباح يوم أمس على خلفية اتهامه بانتهاك الحقوق الفكرية لملحن أمازيغي.

محسن تيزاف، كاتب وموزع الأغنية، أبرز أنّه قام بإرسال الوثائق التي تؤكد امتلاكه لحقوق استخدام الموسيقى، وأنها من التراث الأمازيغي، قائلا: "أؤكد أننا نتوفر على كامل الوثائق القانونية التي تثبت حقنا في استعمال الجزء الأمازيغي في الأغنية بعد تفويض قانوني من مالكي الحقوق الأصلية (شركة تامزا ڤيزيون)".

من جهته، أكد مصطفى سليمان، مدير الشركة المالكة للأغنية، أنه توصل إلى اتفاق مع فريق عمل أغنية "سلام" من خلال مدير أعمال الفنان سعد المجرد، رضوان بوزيد، ومدير أعمال مجموعة لفناير، أمين الحناوي، من أجل الاستغلال الكامل للأغنية على جميع المنصات المتخصصة في طرح الأغاني.

وأبرز المتحدث نفسه أن أغنية "السلام عليكم.. السلام" صدرت سنة 2012 عن شركة تامزا ڨبزيون، وليس من حق أي شخص آخر نسبها إليه، مؤكدا أن الشركة تعتزم مقاضاة الفنان الذي قام بالتبليغ عن أغنية "لمعلم" ونسبها إليه.

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وكان الفنان هشام التلمودي قد وجه اتهامات بـ "السرقة الفنية" للمعلم، لتشابه كلمات أغنيته وموسيقاها مع أغنيته "أگوال سوس". وقال في حديث إن "لمجرد استغل مقطع موسيقى أحواش دون نيل الرخصة من طرف مالك الأغنية"، مدعيا أنه يملك حقوق تأليفها وأنها مسجلة باسمه في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

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وأوضح الفنان الأمازيغي أن "المقطع الموسيقي لأحواش لا يعد فلكلورا مغربيا أو تراثا كما تم تداوله، فهو مقطع قمت بتأليفه ضمن فكرة ضم الأهازيج الفلكلورية التي تتميز بها فرقة أحواش إلى توزيع موسيقي معاصر، بعدما حصلت على التنازل التام لاستغلاله في الشبكة العنكبوتية من طرف المجموعة".

وأورد ابن مدينة مراكش أن أغنية "أكوال سوس" تندرج ضمن ألبوم "أجي نوريك بلادي" الذي طرحه بهدف التعريف بالألوان الموسيقية المغربية، ضمن بحث قام به حول "فضائل التكنولوجيا وحدود خدمتها للإبداع الموسيقي".

في مقابل ذلك، عبر التلمودي عن افتخاره بالفنان سعد المجرد ومجهوداته المبذولة في إيصال الثقافة والفن المغربي إلى العالمية، موردا أنه يعاتب كل شخص تطاول على حقه وسرقة أفكار الآخرين ونسبة العمل إليه، وهو ما اعتبره تهميشا واحتقارا لفنان لم تنصفه الشهرة مقابل حبه وتقديره للفن والموروث الثقافي المغربي.

وحقق "فيديو كليب" "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد نسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، أبان من خلاله المخرج الشاب عبد الرفيع العبديوي عن إبداع كبير في إخراج "كليب" غير مسبوق ومختلف جدا عن باقي "الكليبات" الكلاسيكية التي يصدرها بعض الفنانين، حيث ظل التميز عنوانا عريضا للعمل الفني الجديد.

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