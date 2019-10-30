شريف إدريس يدخل "صندوق الدنيا" خلال أيام

يشارك الفنان شريف إدريس، ضيف شرف الفيلم الجديد "صندوق الدنيا"، والذي بدأ صناعه تصوير أولى مشاهده أمس.

وقال "إدريس" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يدخل التصوير خلال الأيام المقبلة، ويبدأ التصوير في منطقة وسط البلد، وأعرب الفنان الشاب عن سعادته بالمشاركة كضيف شرف العمل.

فيلم "صندوق الدنيا" هو التجربة الإنتاجية الأولى للفنان عمرو القاضي، ومن بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، باسم سمرة، ومجموعة من نجوم الشرف بينهم سامي مغاوري، شريف إدريس، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

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