يسرا تُدشِّن أول سيارة مصرية على الكهرباء









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ركبت الفنانة يسرا أول سيارة تعمل على الكهرباء في مصر، في احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية التي تم خلالها تدشين هذه المركلبات من قبل وزارة الإنتاج الحربي. ونشرت صورتها من داخل السيارة عبر صفحتها على “انستجرام”.

يشار إلى هذه السيارات تُعرَف بـ"“عربات ميني كار”، وهي أول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة فوتون الصينية، وشركة imut المصرية. وتكفي الأسرة المصرية، وسيكون سعرها بمتناول الجميع_بحسب تصريح وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي شرح مميزاتها مؤكداً على أنها تسير لمسافة جيدة دون الحاجة لإعادة الشحن”.

من الناحية الفنية، انتهت يسرا من تصوير دورها بفيلم “صاحب المقام”،من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته كل من آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور ونسرين أمين.