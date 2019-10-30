شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بوسترات دعائية لـ إيما واتسون وميريل ستريب للترويج لفيلم Little Women والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Columbia Picturesالمنتجة لفيلم Little Women عن مجموعة من البوسترات للفيلم المقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى ألكوت الكلاسيكية، والمقرر عرضه فى 25 ديسمبر في دور العرض المختلفة حول العالم.



Little Women

Little Women

ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868، وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرآة فى تلك الفترة، وإظهار الفناة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.



Little Women

فيلم Little Women يدور في إطار دراما ورومانسية، ومن بطولة فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.



Little Women



Little Women



Little Women

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فيلم The Grudgeمن بطولة بيتي جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكي ويفر، ستيفاني شيرك، فرانكي فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسي سوريل، ستيفاني سي، ديفيد لورنس براون، زوي فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جيف بوهلر، وتاكاشي شيميزو.



Little Women

يذكر أن شركة Columbia Pictures قررت عرض فيلم الرعب الجديد The Grudge، يوم 3 يناير من العام المقبل، بالإضافة إلى أن الفيلم مصنف للكبار فقط.



Little Women

وتدور قصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل لغز القضية، ومع سيرأحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.