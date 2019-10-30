شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن محيى إسماعيل.. بيخاف من الجوافة وصورة هند صبرى فى غرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الفنان الكبير محيى إسماعيل الأنظار إليه خلال الأسابيع الماضية، بعد ظهوره فى فيديو خلال لقاء صحفى له أثناء مشاركته فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 35، بسبب طريقة حديثه الكوميدية، الأمر الذى جعله يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، وظهور العديد من الفيديوهات له سواء كانت حديثة أم قديمة، ومع متابعة هذه الفيديوهات ستجد تصريحات غريبة وصادمة للفنان الكبير الكوميدى، ولذلك نذكر منها 11 معلومة:

1- يعشق نفسه ويرى أنه عبقرى ومبدع ولديه الكثير من الألقاب كـ" البرنس و اللورد"، وألقاب أخرى لا يتذكرها من كثرتها و لايرى هذا غرورا على الإطلاق، بناء على تصريحاته.

2- يغضب عندما يشبهه أحد بـ ألباتشينو لأنه يرى نفسه أفضل منه ولا تجوز المقارنة.

3- لا يستطيع المشى أوالجلوس إلا و يداه داخل جيبه.

4- مبدأه التكبر على المخرجين لكي يظهر في عيونهم كنجم سينمائي كبير ومهم.

5 - عندما سألته إحدى المذيعات هل لك منافس قال لها أم كلثوم ليس لها منافسين، وأنا أيضا كذلك.

6- عندما سألته المذيعة رغدة شلهوب بكل جديه فى برنامجها عن أكبر مخاوفه، قال لها بشكل تلقائي "بخاف من الجوافة" فصدمت المذيعة من إجابته الساخرة لتعيد السؤال مرة أخرى، فيقول لها لا يوجد شيء أخاف منه.

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7- أمنية حياته بحسب تصريحاته تقديم شخصية معمر القذافى في عمل تلفزيونى أوسينمائى.

8- يضع صورة هند صبرى داخل غرفته، ويرى أنها الفنانة الوحيدة فى هذا الجيل التي تستحق هذا الشرف.

9 - يرى أغلب الناس " متخلفون عقليا " وهذه ليست إهانة لهم بل هى حقيقة.

10- بكي بكاءاً شديدا بعد وفاة زوجتة و سافر إلى كندا للعلاج من الاكتئاب لمده ثلاثة اشهر.

11 - يقول إنه عاش فترة من حياته داخل الدولاب، لأنه كان لا يملك سريرا و كان يُقسم الأدراج السفلية من الدولاب لمستلزمات المطبخ من شاى وسكر

يذكر أن الفنان محيى إسماعيل من مواليد عام 1946 وتخرج من كلية الآداب قسم فلسفة ثم درس بمعهد الفنون المسرحية و نجح في تقديم الشخصيات المركبة و الغريبة و هي تشبه كثيرا شخصيتة الحقيقة.