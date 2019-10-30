شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق برمجة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الحادى والأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، 30 منها في عرضها العالمي أو الدولي الأول، وأكثر من 90 تُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجميعها أرقام تتحق للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، والذي اعتمد هذا العام على شكل جديد لفريق البرمجة.





ويضم الفريق الذي اختار الأفلام في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كل من:

يوسف شريف رزق الله - المدير الفني

أحمد شوقي – المكلف بأعمال المدير الفني

• أندرو محسن - مدير سينما الغد ومبرمج أوروبا الشرقية

• أسامة عبد الفتاح – مدير أسبوع النقاد ومبرمج أوروبا الغربية

• رامي عبد الرازق – مبرمج أمريكا الشمالية و اللاتينية

• رشا حسني – مبرمج عروض منتصف الليل و افلام آسيا و الباسيفك

رامي المتولي

ماجدة خير الله

صفاء الليثي

أمل ممدوح

خالد عبد العزيز

مروة ابو عيش

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نانسي علي وماجد فرج ومحمد طارق ورحمة الحداد نانسي علي وماجد فرج ومحمد طارق ورحمة الحداد

أعضاء الفريق

• رحمة الحداد – فرز الافلام القصيرة

• محمد طارق – منسق برنامج ضيف الشرف

المستشارين الدوليين

• باولو برتولين – سينما آسيا و الباسفيك

• ديانا أشيموفا – سينما آسيا الوسطى (بوراسيا)

• دينيس دي لاروكا – سينما أمريكا اللاتينية

• أجنستا فيلاتوفه – سينما البلطيق

• جيا مامبو – سينما أفريقيا

• سمريتي كيران – سينما الهند

• إيزابيلا جولو – سينما إيطاليا

• دانيال كانديل – سينما المكسيك

الواقع الافتراضي

• ماجد فرج – مبرمج الواقع الافتراضي

• نانسي علي – مبرمج الواقع الافتراضي