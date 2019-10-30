فن ومشاهير

تعرف على فريق برمجة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الحادى والأربعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، 30 منها في عرضها العالمي أو الدولي الأول، وأكثر من 90 تُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجميعها أرقام تتحق للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، والذي اعتمد هذا العام على شكل جديد لفريق البرمجة.

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ويضم الفريق الذي اختار الأفلام في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كل من:

 

يوسف شريف رزق الله - المدير الفني

أحمد شوقي – المكلف بأعمال المدير الفني

 

  المبرمجين

•       أندرو محسن -  مدير سينما الغد ومبرمج أوروبا الشرقية

•       أسامة عبد الفتاح –  مدير أسبوع النقاد ومبرمج  أوروبا الغربية

•       رامي عبد الرازق –  مبرمج أمريكا الشمالية و اللاتينية

•       رشا حسني – مبرمج عروض منتصف الليل و افلام آسيا و الباسيفك

 

  لجنة الفرز

رامي المتولي

ماجدة خير الله

صفاء الليثي

أمل ممدوح

خالد عبد العزيز

مروة ابو عيش

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نانسي علي وماجد فرج ومحمد طارق ورحمة الحداد

 

  أعضاء الفريق

•       رحمة الحداد – فرز الافلام القصيرة

•       محمد طارق – منسق برنامج ضيف الشرف

 

 المستشارين الدوليين

•       باولو برتولين – سينما آسيا و الباسفيك

•       ديانا أشيموفا – سينما آسيا الوسطى (بوراسيا)

•       دينيس دي لاروكا – سينما أمريكا اللاتينية

•       أجنستا فيلاتوفه – سينما البلطيق

•       جيا مامبو – سينما أفريقيا

•       سمريتي كيران – سينما الهند

•       إيزابيلا جولو – سينما إيطاليا

•       دانيال كانديل – سينما المكسيك

 

 الواقع الافتراضي

•       ماجد فرج – مبرمج الواقع الافتراضي

•       نانسي علي – مبرمج الواقع الافتراضي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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