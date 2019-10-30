شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى فى أسبانيا لتصوير فيلم Eternals مع سلمى حايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة العالمية أنجلينا جولي إلي إسبانيا أمس الثلاثاء، لاستكمال تصوير فيلمها الجديد Eternals، ويشاركها بطولته كل من سلمى حايك وريتشارد مادن، كيت هارينجتون، وكوميل نانجاني، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.

يأتي سفر أنجلينا جولي لإسبانيا بعدما اطمأنت على فيلمها Maleficent: Mistress of Evil ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

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فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.