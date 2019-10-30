شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. استقبال حافل من الجمهور لهند صبرى وفيلمها "نورا تحلم" بأيام قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة هند صبرى العرض الأول لفيلمها "نورا تحلم" بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس مع صناع الفيلم المخرجة هند بن جمعة، والفنان لطفى العبدلى والفنان حكيم بو مسعودى وبقية صناع الفيلم الذى نال إعجاب الجمهور فى عرضه الأول.

وقدمت السينمائية لمياء قيقة، المدير الفنى للمهرجان، الفيلم وصناعه، ثم صعدت المخرجة هند بن جمعة وتحدثت عن التجربة، وشكرت كل من ساعدها فى خروجها للنور، وشكرت أمها وأقاربها الذين يشاهدون الفيلم لأول مرة فى تونس.

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ثم صعدت هند صبرى وشكرت الحضور من الجمهور التونسى وعبرت عن سعادتها بهذا الاستقبال الحافل، وقالت: "شكرا للجمهور التونسى والعربى الذى أعتبره هو الداعم لى فى كل أعمالى"، والتقط الفنان لطفى العبدلى مع هند صبرى وصناع فيلمه "نورا تحلم" صورة سلفى مع الجمهور بمدينة الثقافة بقاعة دار الأوبرا بتونس .

حضر العرض عدد من الوفد المصرى منهم السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمخرجة عزة الحسينى، والناقد طارق الشناوى والفنان سيد رجب والمخرج شادى فؤاد والإعلامية التونسية الدكتورة عبلة الأسود والفنانة ياسمين الهوارى، والناقدة السورية لمى طيارة والمخرج تامر عزت وأبطال فيلمه "لما بنتولد" بسنت شوقى وعمرو عابد.