تراند اليوم : محمد منير نجم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

الاسكندريه – نسرين عبد الرحيم

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء الجمعة الاول من نوفمبر على المسرح الكبير والتى تتواصل لمدة 12يوم متتالية على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الاسكندرية ودمنهور وتضم 37 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر ، لبنان ، العراق ، الاردن ، المغرب ، سوريا ، سلطنة عمان

تبدأ المظاهر الاحتفالية فى ساحة الاوبرا حيث يقدم طلاب فصول مركز تنمية المواهب عروضا على مسارح خارجية اعدت خصيصاً لهذه المناسبة ، ثم يتم افتتاح معرضين لفنون الخط العربى الاول للفنان المكرم حمدى زايد بقاعة صلاح طاهر والثانى بعنوان عاشقات الخط العربي ويضم 60 عمل لفنانات هذا المجال بقاعة زياد بكير ، بعدها ينتقل الحضور الى بهو المسرح الكبير لتفقد معرض بعنوان من اغانى الافلام يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لكبار نجوم الغناء الذين اثروا السينما المصرية باعمال خالدة .

ومن داخل المسرح الكبير تعلن وزير الثقافة انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم المطرب محمد منير ، الشاعر الكبير فاروق جويدة ، الموسيقار البحرينى وحيد الخان ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المطربة مى فاروق ، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة ( كريم العراقى ) ، الموسيقار عمرو إسماعيل ، المايسترو عادل اسكندر ، عازف الكمان محب فؤاد مهنى ، عازف الايقاع الدكتور هشام العربى ، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد ويسبق ذلك كلمات لكل من رئيس الاوبرا والمهرجان ومدير المهرجان والمؤتمر .

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ثم يقام الحفل الفنى الذى يحييه النجم الكبير محمد منير حيث يتغنى بنخبة من اعماله الجماهيرية التى ابدعها على مدار مشواره الفنى المشرق .

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحـفـلات محمد منير ( مصر ) ، رحاب مطاوع ( مصر ) ، سعد رمضان ( لبنان ) ، مدحت صالح ( مصر ) ، مي فاروق ( مصر ) ، مروان خوري ( لبنان ) ، آيات فاروق ( مصر ) ، فؤاد زبادي ( المغرب ) ، محمد الحلو ( مصر ) ، سوما ( مصر ) ، هاني شاكر ( مصر ) ، أنغام ( مصر ) ، ريهام عبد الحكيم ( مصر ) ، على الحجار ( مصر ) ، نهاد فتحى ( مصر ) ، أحمد عفت ( مصر ) ، عاصي الحلاني ( لبنان ) ، مروة ناجي ( مصر ) ، وائل جسار ( لبنان ) ، همام إبراهيم ( العراق ) ، فايا يونان ( سوريا ) ، كارمن سليمان ( مصر ) ، محمد الشرنوبى ( مصر ) ، اصالة ( سوريا ) ، نهى حافظ ( مصر ) ، رضوي سعيد ( مصر ) ، أحمد محسن ( مصر ) ، محمد شوقي ( مصر ) ، أحمد إبراهيم ( مصر ) ، نادية مصطفى ( مصر ) ، ابراهيم فاروق ( مصر ) ، محمود درويش ( مصر ) ، ريم كمال ( مصر ) ، رحاب عمر ( مصر ) ، مروة حمدي ( مصر ) ، اسماعيل صادق ( مصر ) ، سعيد عثمان ( مصر ) يحيى عبد الحليم ( مصر ) ، حنان ماضي ( مصر ) ، ندى غالب ( مصر ) ، احمد عصام ( مصر ) ، خالد عبد الغفار ( مصر ) ، نداء شرارة ( الأردن ) ، بلال مختار ( مصر ) ، محمد عبد الحميد ( مصر ) ، حاتم زايد ( مصر ) ، حسام صقر ( مصر ) ، محمد ثروت ( مصر ) ، ياسر سليمان ( مصر ) ، اجفان ( مصر ) ، مي حسن ( مصر ) ، وليد حيدر ( مصر ) ، حسناء ( مصر ) ، ياسر سعيد ( مصر ) ، محمد متولي ( مصر ) ، ايمن مصطفى ( مصر ) ، وعد بحري ( سوريا ) ، ابراهيم فاروق ( مصر ) ، أحمد العامري ( مصر ) ، تامر نجاح ( مصر ) ، احمد نافع ( مصر ) ، أحمد سعيد ( مصر ) ، اميرة احمد ( مصر ) ، سارة زكى ( مصر ) ، أشرف وليد ( مصر ) ، غادة ادم ( مصر ) ، حنان عصام ( مصر ) ، انغام مصطفى ( مصر ) ، احمد صبرى ( مصر ) ، محيى صلاح ( مصر ) ، محمد الخولى ( مصر ) ، أمير الرفاعي ( مصر ) ، كريم زيدان ( مصر ) ، أحمد حسن ( مصر ) ، وائل سراج ( مصر ) ، أشرف زيدان ( مصر ) ، محمد عبد التواب ( مصر ) ، مصطفى النجدى ( مصر ) ، محمد حسن ( مصر ) ، ابراهيم راشد ( مصر ) ، محمود عبد الحميد ( مصر ) .

الى جانب 11 سوليست هم عازف البيانو عمرو سليم ( مصر ) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح ( الأردن ) ، عازف الكمان جهاد عقل ( لبنان ) ، عازف القانون فرات قدوري ( العراق ) ، عازف العود ممدوح الجبالي ( مصر ) ، عازف التشيللو عماد عاشور ( مصر ) ، عازف القانون ماجد سرور ( مصر ) ، عازف البيانو عمر خيرت ( مصر ) ، عازف الكمان حسن شرارة ( مصر ) ، عازفة القانون عفاف شكري ( مصر ) ، عازف العود وليد سلامة ( مصر ) .

كما تشارك 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير ، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية ( عمان ) ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو احمد عامر ، فرقة المايسترو مصطفى حلمي ، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ، فرقة المايسترو هاني فرحات ، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة كل من المايسترو مصطفى حلمى والمايسترو حازم القصبجى ، أوركسترا الموسيقار عمر خيرت ، فرقة الفنان وائل جسار بقيادة المايسترو عادل عياش ، فرقة بيت الموسيقى فى النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة المايسترو هياف ياسين ، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد حسن فكرى ، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة أنغام الشرق بقيادة المطرب ابراهيم فاروق ، فرقة كنوز الشرق بقيادة المطرب محمود درويش ، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال ، سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة ، فرقة الفن الصادق.