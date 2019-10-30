تراند اليوم : شاهد.. فيديو كواليس نيللي وشريهان يفوق تريند نمبر وان

تصدر جزء من لقاء الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج “صاحبة السعادة”، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وحقق المقطع الذي تروي فيه الشقيقتان تفاصيل جديدة تحكى لأول مرة من كواليس مسلسلهما الشهير “نيللي وشريهان” مشاهدات عالية اقتربت من نصف مليون مشاهدة في يوم واحد.

كانت أغنية محمد رمضان الجديدة “السلطان” متصدرة التريند خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت نجاحا كبيرا جدًا، ونسب مشاهدة تعدت 5 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها على القناة الرسمية لـ محمد رمضان على “يوتيوب”.

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وتقول كلمات الأغنية: “العبد لله السلطان السلطان.. أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين.. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين.. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي.. في الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي.. المكسب عندي غية مش هحلكوا المرة دي.. كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضي.. مطلوب منافس أو محارب أو مقاتل.. أنا شوفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل”.

أغنية “السلطان” كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.