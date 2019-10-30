تعليق نجوم الفن على حادثة ضحية ” تذكرة القطار “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - حرص عددا من نجوم الفن على التعليق على واقعة ضحية تذكرة القطار الشاب المصري ” محمد عيد ” الذي لقى مصرعه منذ يومين بعد أن أجبره كمسري القطار الذي كان يستقله هو وشابا آخر على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة السفر بعد تهديدهما بتسليمهما إلى الشرطة .

فكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع ” تويتر ” مستنكرا ما حدث : ” مأساة مؤلمة ربنا يصبر أهله والمتسبب يلقى عقوبته ليكون عبرة لغيره .. الأهم أن أمثال هذه الحالة ستتكرر بشكل آخر وفي مجالات أخرى لأن البعض يفرغ شحنة معاناته على غيره ناسيا أنه هو الآخر له معاناته .. ليتنا بدلا من أن نزيد الحياة صعوبة نرفق ببعضنا البعض فنيسرها على أنفسنا قدر المستطاع ” .

وجاءت الفنانة ” شيرين رضا ” من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” لتعبر عن غضبها من الواقعة قائلة : ” يعني ايه كمسري يجبر اتنين شباب ينطو من القطر وهو ماشي ازاي يعني .. هو القطر كان فاضي مثلا ومفيش حد شافه .. و ليه محدش حاول يشترلهم تذاكر مثلا انا بجد مش مستوعبة !! إزاي ده يحصل في وجود ركاب تانين .. هي وصلت لكده مفيش اي رحمة خلاص ؟؟ ” .

بينما غردت الفنانة ياسمين صبري لتعبر عن استيائها واستنكارها لما حدث وكتبت : ” ومكنش في ولا واحد في القطر سامع انهم معهمش ثمن التذكرة فا يدفعولهم ثمنها .. لا حول ولا قوة الا بالله .. حادثة القطار .. شهيد التذكرة ” .