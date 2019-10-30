ماذا حققت أغنية رنا سماحة بعد أيام من طرحها؟

بعد أقل من أسبوع على طرح النجمة المصرية الشابة رنا سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أميرة الحب”، تخطى العمل حاجز الـ 750 الف مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.

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الأغنية، التي تعتبر التعاون الأول بين رنا وشركة “لايف ستايلز ستوديو”، جاءت باللهجة المصرية، وهي من كلمات والحان المبدع محمد رفاعي، وقد صورتها رنا مؤخرا في بيروت تحت إشراف المخرج المتميز عادل سرحان، حيث تميزت هذه الأغنية بالـ”ستايل” التركي الموجود فيها والممزوج مع ايقاع حماسي مليء بالفرح والحب. واللافت كان الجنون الذي سيطر على فكرة الفيديو كليب، حيث تحدت رنا الوقت محاولة العودة في الزمن الى الوراء واعادة حبيبها الذي تركها دون سابق انذار.

وكانت رنا قد عبّرت في حديث سابق مع موقع “الخليج 365”، عن سعادتها في التعاون مع شركة مهمة ومميزة مثل “لايف ستايلز ستوديوز”، مؤكدة ان هذه الشركة هي الافضل والاقوى على الاطلاق، حيث اعتبرت انها تقدّم انجازًا وتنتج أهم وأضخم الاعمال رغم الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم العربي بشكل عام، كما انها تدعم الابداع والمبدعين وتهتم بأدق التفاصيل، الامر الذي يريح الفنان ويشجعه لتقديم الافضل دائما.