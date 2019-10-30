فجر السعيد توجه رسالة للجمهور قبل الإجراء المهم الذي تنتظره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جمهورها على حالتها الصحية وأخبرتهم بأنه بقي أسبوع على رجوعها من باريس بعد إجراء العملية الرابعة والأخيرة.

وكتبت السعيد عبر صفحتها الرسمية بتويتر: "‏هانت.. باقي أسبوع بالتمام والكمال.. ربي يتممها علي بخير يارب".

وكانت السعيد قد أعلنت أنها ستخضع لجراحة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، متمنية أن تكون الأخيرة في مشوار علاجها الذي بدأ قبل نحو 4 أشهر.

وغردت وقتها قائلة: "عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى FOSH في باريس، تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة، اللي يحبني يدعيلي".

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وعقب التدوينة، انهالت الردود على فجر السعيد، من جانب عدد كبير من متابعيها، الذين عبروا عن حبهم لها وسعادتهم بتحسن حالتها الصحية، وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

وأصيبت فجر قبل شهور بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

وأمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الأول من شهر أغسطس/آب، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.