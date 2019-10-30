فؤاد خوري: هذا الفرق بين تصميم أزياء الفنانات وسيدات المجتمع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضح مصمم الأزياء السوري فؤاد خوري، الشهير بتصميم أزياء الفنانات والنجمات السوريات في العديد من المناسبات المختلفة أنَّ الجمال مسألةٌ متكاملة، وسلسلةٌ لايمكن الاستغناء عن جانبٍ منها تشمل الشعر والمكياج والأزياء.

مضيفًا خلال لقائه مع "فوشيا" خلال حفلٍ يُعنى بالجمال أنَّ لقاءات مصممي الأزياء وخبراء التجميل والفنانين يمكنها أن تسهم في تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التصاميم والإبداعات في عالم الموضة.

وكشف فؤاد خوري، عن أنَّ مجموعته التي سيطرحها قريبًا لأزياء شتاء 2019 سيكون اللون الأحمر طاغيًا عليها، إضافةً إلى الألوان الغامقة التي ستكون رديفةً للأحمر.

وتحدث عن الفارق بين تقديم التصميم للفنانة وبين تصميم أزياء لسيدة أخرى، موجهًا نصيحته لعاشقات الجمال في الابتعاد عن التقليد.