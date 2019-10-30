سليمان عيد يشارك خالد الصاوي في «شريط 6»

القاهرة - لايف ستايل شارك الفنان سليمان عيد في فيلم «شريط 6» الجديد والذي بدأ تصويره خلال الأيام الماضية، حيث صور أكثر من نصف مشاهد العمل. ويظهر سليمان عيد في الفيلم كضيف شرف في أحد مشاهد العمل يجمعه بالصاوي وعمرو وهبة الذي يظهر أيضًا كضيف شرف. فيلم «شريط 6» بطولة خالد الصاوي وتارا عماد وخالد أنور وأحمد خالد صالح ونانسي صلاح وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط. قد يهمك أيضاً :

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