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ندى بو فرحات تُجدد خيمتها في ساحة الاعتصام

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بعد الفوضى التي عمت في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، من قبل مؤيدي العهد الذين هاجموا خيم المعتصمين ضده، عادت الممثلة اللبنانية ند بوفرحات مع المتظاهرين السلميين لإعادة نصب الخيم في ساحة الاعتصام

وظهرت في الفيديو أثناء عملها في إعادة نصب الخيم، حيث قالت: "عم نرجع نجدد المظاهرة"

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