شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى لإدوارد: "المشجع الدائم ليا السكر كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها بصورة لها مع إدوارد ، عبر خاصية ستورى على حسابها على "انستجرام"، وكتبت عليها قائلة:" المشجع الدائم ليا السكر كله".

ومن المعروف أن الاثنين يشاركان فى مسلسل "حواديت الشانزلزيه "، والذى انتهى تصويره أمس، وتجسد داليا مصطفى فى أحداث المسلسل، زوجة إياد نصار وهو من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يصدمان بعد علمهما أنهما لا يستطيعان الإنجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.

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مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.