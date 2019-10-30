تراند اليوم : مني زكي أم تصارع للبقاء علي قيد الحياة في الصندوق الأسود- إعرف التفاصيل

تستعد الفنانة منى زكي لفيلمها الجديد “الصندوق الأسود”، الذي ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق.

كشفت منى خلال حوارها ببرنامج “عرب وود” أن الفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري في أول تعاون بينهما، لافتة إلى أنها سعيدة بالعمل معه. أما أبطال الفيلم فأوضحت أن مصطفى خاطر ومحمد فراج تعاقدا على بطولة الفيلم، وباقي الممثلين لا تدري هل تم الانتهاء من التعاقد معهم أم لا.

تابعت أنها تجسد خلال الفيلم شخصية سيدة حامل تتعرض لأمر ما صعب، تتعامل معه بغريزة البقاء على قيد الحياة

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وعن تصريحات زوجها الفنان أحمد حلمي عن وجود عمل فني سيجمعهما قريبا، قالت منى: “نفسنا نشتغل مع بعض بقالنا كتير بس الأزمة في الكتابة.. لأن نادرا لما نلاقي ورق عاجبنا إحنا الاتنين.. عندنا فكرة اه ويارب نعرف نعملها”.

يشار إلى أن منى زكي، أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم “العنكبوت” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال.

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.