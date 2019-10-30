تراند اليوم : رامز جلال زهق من صحابه وماشي مع كلبة .. صورة

يتواصل الفنان رامز جلال، مع جمهوره ويشاركهم يومياته التي لا تخلو من المواقف الكوميدية والطريفة، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

نشر جلال، مقطع فيديو طريف عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، وظهر فيه وكأنه يلتقط صورة “سيلفي” مع “كلبة”، وعلق عليه كاتبًا: “سيلفي مع ملكة جمال الكلاب “.

كان رامز جلال قدم في رمضان الماضي برنامج المقالب “رامز في الشلال”، عبر شاشة MBC مصر، وسينمائيا عرض له في موسم عيد الفطر 2019 فيلم “سبع البرمبة”، من بطولة جميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

إضافة إلى ذلك، كان جلال، قد شارك في موسم أفلام عبد الفطر الماضي بفيلم “سبع البرمبة”، من بطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة، من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.