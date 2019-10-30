تراند اليوم : بعد ماوصلت للسن ده .. نشوي مصطفي عايزة تمثل حد عنده واسطة

نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه “معقولة بعد ما وصلت للسن ده لسه عندي أسئلة، ولسه ببص للسما واستنى الإجابة، وأنا واثقة إنه هيجاوبني، وقت ما أقدر أستوعب الإجابة”.

كانت الفنانة نشوى مصطفى أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن حاجتها للعمل مؤكدة أنها لا تعمل منذ فترة طويلة.

وقالت نشوى مصطفى في تعليقها: “حد عنده (واسطة) عايزة أمثل.. انا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل واخراج بتقدير جيد جدًا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت انى ممثلة ييجى منى”.