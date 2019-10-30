تراند اليوم : صباح الرعب .. ياسمين عبد العزيز تسبب ذعر للجمهور بهذة الصورة

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لكلبها الخاص عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهر الكلب فى الصورة برموش ومكياج كامل، وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلة: “صباح الخير”.

وتفاعل عدد من محبى الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الصورة: “خير مالها دى”، و”صباح الرعب”، و”يا ساتر إيه ده على الصبح”، و”هى قطة حقيقية إيه الارف دا”، و”إيه الرعب ده عالصبح”، و”هو دا كلب ولا قطة”.

وأحدث أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية كان مسلسل “لآخر نفس” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.