أيقونات موضة أميركيات توجن أميرات!

من منا لا تحلم منذ الطفولة بأن تكون أميرة، أكان في فساتينها أو في وضع التاج على رأسها! وقد عززت قصص ديزني التي تروي حكاية أميرات أو فتيات عاديات تحولن الى أميرات إثر زواجهن هذا الحلم. فقط تخيلي أن تلتقي بزوجك المستقبلي ويتبين أنه أمير! بالنسبة لهؤلاء الأنيقات الأربعة، هذا ما حصل بال

الممثلة الجميلة والأنيقة شغلت الصحافة بسبب زواجها من بالأمير هاري ولكنها ليست الوحيدة التي حققت هذا الحلم.

أميرة موناكو: اشتهرت بأنها إحدى أكثر الأميرات شياكة في العالم. ولدت في فيلادالفيا، ذهبت غريس الى هوليوود حيث فازت بجائزة Academy Award عن فئة الأكثر شياكة عن دورها في فيلم The Country Girl. في العام 1956، تزوجت كيلي من أمير موناكو Rainier III وحملت لقب أميرة بشكل رسمي. حتى هذا اليوم، ما زالت غرايس تعتبر أيقونة موضة بسبب حبها للفساتين الميدي مع تنانير واسعة، حتى أنها ألهمت هيرميس لتسمى حقيبة من أبرز ابتكارات الدار تيمناً بها وهي حقيبة كيلي.

ليزا حلبي:

ملكة الأردن التي تشتهر بإسم نور: ولدت في برينستون، نيوجيرسي، ليزا حلبي كانت تعمل في الخطوط الأردنية الجوية الملكية حين التقت بملك الأردن حسين. تزوج الثنائي في العام 1978 وبقيا سوياً الى أن توفي الملك حسين في العام 1999. ستايل الملكة نور مليء بسترات البلايزر الضيقة والفساتين الناعمة والضيقة أيضاً.

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ريتا هايوورث:

كانت نجمة قبل أن تتزوج من الأمير علي خان، إبن آغا خان. الممثلة الهوليوودية سحرت الجمهور بأدوراها المفعمة بالأنوثة وشخصيتها الساحرة وستايلها الآسر.

ديان فون فورستينبيرغ: هل تعلمين بأنها قبل أن تطلق علامة أزياءها، ديان فون فورستينبيغ كانت أميرة؟ فزوجها السابق هو الأمير الألماني Egon von Fürstenberg. لا حاجة لأن نقول بأن ديان غيرت عالم الموضة من خلال فساتينها الملفتة وعلامتها المميزة وإنجازاتها التي لا تحصى في هذا المجال.