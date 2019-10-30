في أحدث ظهور له .. سمير غانم برفقة عارضة أزياء برازيلية شهيرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 02:49 مساءً - تصدر الممثل المصري وأسطورة الكوميديا الفنان ” سمير غانم ” غلاف مجلة ” فوغ ” العربية في العدد الخاص بشهر نوفمبر وظهرت برفقته عارضة الازياء البرازيلية الشهيرة ” أدريانا ليما ” .

ويأتي ذلك حيث رفعت المجلة فى عددها الجديد شعار ” لندخل المرح إلى عالم الموضة ” .

ونشرت المجلة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة الغلاف وكتبت في تعليقها عليها : ” أدريانا ليما وأسطورة الكوميديا سمير غانم يشكلان ثنائيا ديناميكيا غير متوقع لغلاف عدد السعادة من فوج العربية ” .

وتابعت : ” عدد شهر نوفمبر من ڤوغ العربية يزخر بالألوان والطاقة الإيجابية والشخصيات الأيقونية التي رسمت البسمة على شفاهنا .. صدر العدد الآن ” .

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كما كشفت المجلة كواليس جلسة التصوير المرحة التى جمعته بالعارضة البرازيلية فى مصر والتى ارتدى خلالها عددا من الأزياء الأصلية لشخصيته الشهيرة ” فطوطة ” .

كما قامت إبنتا الفنان سمير غانم الفنانة ” دنيا سمير غانم ” والفنانة ” إيمي سمير غانم ” بنشر صورة الغلاف عبر صفحتيهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كتعبير عن حبهما ودعمهما وتقديرهما لوالدهما .. إضافة لنشرهما صورة أخرى له من الغلاف يظهر فيها وحده بطريقة كوميدية .