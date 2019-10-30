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كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 02:49 مساءً - تصدر الممثل المصري وأسطورة الكوميديا الفنان ” سمير غانم ” غلاف مجلة ” فوغ ” العربية في العدد الخاص بشهر نوفمبر وظهرت برفقته عارضة الازياء البرازيلية الشهيرة ” أدريانا ليما ” .
ويأتي ذلك حيث رفعت المجلة فى عددها الجديد شعار ” لندخل المرح إلى عالم الموضة ” .
ونشرت المجلة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة الغلاف وكتبت في تعليقها عليها : ” أدريانا ليما وأسطورة الكوميديا سمير غانم يشكلان ثنائيا ديناميكيا غير متوقع لغلاف عدد السعادة من فوج العربية ” .
وتابعت : ” عدد شهر نوفمبر من ڤوغ العربية يزخر بالألوان والطاقة الإيجابية والشخصيات الأيقونية التي رسمت البسمة على شفاهنا .. صدر العدد الآن ” .
كما كشفت المجلة كواليس جلسة التصوير المرحة التى جمعته بالعارضة البرازيلية فى مصر والتى ارتدى خلالها عددا من الأزياء الأصلية لشخصيته الشهيرة ” فطوطة ” .
كما قامت إبنتا الفنان سمير غانم الفنانة ” دنيا سمير غانم ” والفنانة ” إيمي سمير غانم ” بنشر صورة الغلاف عبر صفحتيهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كتعبير عن حبهما ودعمهما وتقديرهما لوالدهما .. إضافة لنشرهما صورة أخرى له من الغلاف يظهر فيها وحده بطريقة كوميدية .
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كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور له .. سمير غانم برفقة عارضة أزياء برازيلية شهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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