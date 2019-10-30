وصلة رقص لميريهان حسين على نغمات «خطوة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ميريهان حسين، متابعيها عبر خاصية الأستوري بموقع “إنستجرام”، بفيديو خلال أدائها وصلة رقص لها على نغمات أغنية “خطوة”، للفنان مصطفى حجاج .

ميريهان حسين، ارتدت خلال الفيديو تنورة قصيرة باللون الأسود، وشاركتها إحدى أطفال عائلتها بالرقص.

وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها ميريهان حسين فيديوهات لرقصها فسبق ونشرت فيديو العام الماضي عبر صفحتها بإنستجرام، وتعرضت بسببه للكثير من الانتقادات.

من ناحية أخرى احتفلت ميريهان حسين، بعيد ميلادها الـ 37 في حفل عائلي ضم والدها ووالدتها وأشقائها.

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ميريهان حسين، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “نصيبي وقسمتك”، في الحلقات التي تحمل اسم “اكدب عليا شوية”، وعدد حلقاتها خمس حلقات، و يشارك في بطولتها مراد مكرم، و مؤمن نور وأمير شاهين والمغربية طاهرة، واللبنانية صبا الرفاعي.

كما شاركت في مسلسل “قيد عائلي” والمعروض الجزء الثاني منه خلال الوقت الحالي.

الفنانة الشابة نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، وحقق العمل نسبة مشاهدة لا بأس بها.

مسلسل «علامة استفهام»، بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم ميريهان حسين، وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.