بعد 7 سنوات من «عمر وسلمى».. مي وتامر في فيلم جديد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تم ترشيح اسم الفنانة المصرية مي عز الدين، لمشاركة الفنان تامر حسني، بطولة فيلمه الجديد “مش أنا”.
جاء ترشيح اسم مي عز الدين، من قبل مخرجة الفيلم سارة وفيق، والفنان تامر حسني، وفي حال موافقتها سيتم التعاقد رسميًا، كما سيتم الكشف عن فريق العمل وموعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.
تامر حسني، يجسد خلال الفيلم دور مريض وتتصاعد الأحداث بمساعدة أصدقائه والطبيبة المعالجة في التخلص من مرضه بعد اكتشافهم المرض، ولهذا يخضع تامر حاليًا لنظام غذائي قاسٍ، إذ يتطلب الدور خسارة كبيرة في الوزن، وذلك لتغيير شكله وجسده تمامًا، وهذا ما يتطلبه الدور.
أخر تعون لمي عز الدين، مع تامر حسني، كان في فيلم “عمر وسلمى”، والذي عرض أخر جزء منه في عام 2012، وحقق الفيلم بأجزائه نسبة نجاح كبيرة وقت عرضه.
من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني، طرح فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال موسم رأس السنة المقبل، بعد تأجيله عدة مرات لأسباب فنية وتوزيعية، وكان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى الماضي؛ ولكن نظرًا لضيق الوقت، تأجل عرضه ليوم 2 أكتوبر الماضي، ولكنه واجه بعض الصعوبات، التي أدت لتأجيل طرحه، خلال موسم رأس السنة المقبل.
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