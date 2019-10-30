قصة هروب منة حسين فهمي من حبيبها الأول وعودتها إليه بعد زواج وطلاق مرتين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المحامي طارق جميل سعيد، لأول مرة تفاصيل قصة حبه لزوجته منة فهمي، ابنة الفنان المصري حسين فهمي، والفنانة ميرفت أمين، و هروبها يوم خطوبتهما.

طارق جميل، قال خلال لقائه في برنامج “90 دقيقة”، والمذاع عبر فضائية “المحور”: “عندما تزوجت من منة تحقق حلم ليك وتجد الشخص الذي ترتبط به حلمت من زمان أن ترتبط به، ويكون مثلما تصورته من الطيبة ولذلك أصبحت أقضى معظم وقتي في المنزل”.

وحكى للمرة الأولى قصة ارتباطه بمنة حسين فهمي، قائلًا: “عندما تخرجت كنت بحب منة وذهبت لوالدي وقلت له أنا عايز أتزوج منة وتعرفت عليها في نادي الجزيرة، وعندما أخبرتها وافقت، وبعدها دعونا الفنانة ميرفت أمين على العشاء، وفجأة عند استقبالها وجدت ميرفت أمين داخله لوحدها”.

وأضاف، أنه قلق من عدم وجود منة مع والدته وكذلك والديه، ولكنه قال ربما ستتأخر قليلًا، وبعد فترة من القوت قالت الفنانة ميرفت أمين، إن لديها تخوف من الارتباط ولم تأتي.

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وقالت منة حسين فهمي، في تعليقها على سبب عدم حضورها في مداخلة هاتفية للبرنامج: “اليوم ده أنا ماجيتش وكانت هذه أكبر غلطة في حياتي، لأن طارق حب حياتي ولكن وقتها كنت صغيرة وكان عندي 17 عامًا وأتخضيت من فكرة الزواج لأني كنت لسا في المدرسة ورغم حبي وانبهاري به إلا أنها غلطة عمري واعتذر منه”.

منة حسين فهمي تزوجت حتى الآن ثلاث مرات، الأولى كانت من الممثل شريف رمزي، بعد قصة حب كبيرة في 2008، لكن شاء القدر بطلاقهم بعد زواج استمر ثلاث سنوات عام 2011.

الزيجة الثانية كانت بمن الفنان المعروف (أحمد فهمي الممثل) لكن لم يستمر زواجها هذا أيضا ليتم الطلاق في سرية تامة، الزوج الثالث لمنة حسين فهمي هو طارق جميل زوج منة حسين فهمي الثالث

وأضافت، أنها وجدته أفضل مما تمنت زمان، فهو نضج جدًا عن زمان وكبر مهنيًا وأصبح شخصية مسئولة وافتخر به وأنا إلى جانبة وفرحانة به وهو معي، وهو أماني وعائلتي ومحور حياتي كلها”.

وتابعت: “الحمد لله إن ربنا بعتهولي تاني ولا أعرف كيف مضت السنين الماضية بعيدة عنه، وكان نفسي أقول هذا الكلام أمام كل الناس”.