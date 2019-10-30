نشوى مصطفى تستعيد ذكرياتها مع الفنان ممدوح عبدالعليم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، ذكرياتها مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، ونعته بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

نشوى مصطفى، قالت في تدوينتها: “أشهد الله أنك يا ممدوح كنت من أرقى البشر اللي قابلتهم في عمري كله من نبلاء الزمن اللي عايشين فيه واللي صعب نقابلهم دلوقتي”.

وأضافت: “في الجنة بإذن الله يا أرجل وأجدع وأطيب من قابلت، وربنا يصبر قلبك يا شافكي ويقويكي على وجع البعاد”.

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جاء ذلك في تعليقها على تلقيها دعوة لحضور توقيع كتاب “أيام في بيت المحترم”، والذي قامت بكتابته زوجته الإعلامية شافكي المنيري، ويتضمن الكتاب أهم المواقف الشخصية الغير معروفة عن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

شافكي المنيري، ضمت عدد من كواليس أهم أعمال الفنان الراحل، وكانت تعكف على كتابته منذ فترة طويلة.

يذكر أن الفنان ممدوح عبدالعليم رحل عن عالمنا يوم 5 يناير 2016، عن عمر 60 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تأديته التمارين الرياضية بعد صالات الجيم.

وقدم الفنان الراحل عددًا من أهم الأعمال الفنية والتي تعد من علامات السينما والدراما المصرية.