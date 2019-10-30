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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمقطع فيديو من كليب أغنيتها الجديدة “ندمانة”.
الفنانة المغربية ظهرت في المقطع وهي تجلس في حوض الاستحمام “البانيو” الممتلئ بالماء ورغوة الصابون قبل أن تنزلق داخله تماماً.
عدد كبير من جمهور دنيا عبروا عن استيائهم من مقطع الفيديو، واتهموها بالجرأة الشديدة، فيما عبر البعض الآخر عن إعجابهم بفكرة الكليب.
وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “ندمانة”، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، وتوزيع Roone، وإخراج زوجها محمد الترك.
وكانت دنيا بطمة قد نفت مؤخرا كل ما تردد عن منعها من دخول بلدها، بقولها: : “نشفق على بعض المواقع التي تنشر هذه الأكاذيب رغم أنها لم تكن موجودة معي”.
دنيا أكدت أن الجميع يرى أنها تسافر وتعود إلى المغرب، وأن كا ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأضافت: “ما ينشره هؤلاء من أكاذيب يضيع مصداقيتهم عند القراء، لذلك ابحثوا عن موضوع آخر غير دنيا بطمة “.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لدنيا بطمة بعد ظهورها في «حوض الاستحمام» بكليبها الجديد.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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