أحمد حلمي يستعد لاحتفالات الهالوين بهدايا مرعبة لأطفاله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن استعداداته للاحتفال بعيد “الهالوين”، والذي يحل ليلة 31 أكتوبر.

حلمي قرر أن يرعب أبنائه بإحضار مجموعة من الحلوى، والتي تحمل أشكال مرعبة، ونشر مقطع فيديو استعرض خلاله شكل الحلوى المخيف مع موسيقى مرعبة.

الفنان المصري أرفق مقطع الفيديو، الذي نشره على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، بتعليق طريف قال فيه: “يلا خلي العيال تترعب”.

والفنان المصري أحمد حلمي متزوج من الفنانة منى زكي ولديه منها ثلاثة أبناء هم “لي لي، وسليم، ويونس”.

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وكشف أحمد حلمي مؤخرا عن موهبة ابنته الكبرى “لي لي”، ونشر صور عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، لدعم مشروعها الجديد.

”لي لي”، ورثت موهبة الرسم عن والدها الفنان أحمد حلمي، ولكنها تستخدمها في رسم رسوم شبابية على الملابس والأحذية والحقائب المدرسية.

وتحدث أحمد حلمي مؤخرا عن علاقة زوجته منى زكي بأبنائهما، بقوله إن منى تعاني من “فوبيا الأمومة”، وأوضح: “منى عندها أمومة لدرجة الفوبيا، مخلصة في أمومتها بشكل لا تتصوره أم، وده من زمان من أيام لي لي، نبقى لابسين ومتشيكين ورايحين فرح، على آخر الشارع الاقيها بتعيط وعايزة ترجع علشان سايبة لي لي مع أنها بتكون نايمة ومعاها حد”.

وأضاف: “الولاد مابقوش يسمعوا كلامها لأنهم عارفين أنها الحنية كلها فمش هتزعق ومش هتعملهم حاجة، وبتحرص كل يوم أنها تنيمهم بنفسها بليل، مهما كانت فين ترجع من آخر الدنيا علشان تنيم العيال”.