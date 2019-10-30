ريهام أيمن تتألق في جلسة تصوير خريفية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية ريهام أيمن لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها.
ريهام ظهرت في الصور بلوك خريفي جذاب، ونشرت الصور عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، واختارت اللون البرتقالي، كما اختارت ريهام ماكياج ناعم، ووضعت قلادة تحمل أول حرف من اسمها.
جمهور الفنانة المصرية تغزل فيها من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص، واستحسن الفانز طلتها.
يذكر أن الفنانة المصرية ريهام أيمن تزوجت من الفنان المصري شريف رمزى عام 2015، وأنجبت منه طفلين هما: “رمزي وليليا».
وعلى الرغم من حرص ريهام وشريف على إخفاء وجهي ابنيهما في كل الصور، إلا أن الإعلامية بوسي شلبي كشفت عن وجهيهما مؤخرا عن طريق الخطأ.
ريهام أيمن ابتعدت عن التمثيل خلال السنوات الماضية من أجل التفرغ لأبنائها، وقالت إن العائلة هي الأهم بالنسبة لها، وشاركت مؤخرا في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مع زوجها شريف رمزي.
شريف رمزي سبق له الزواج من الفنانة منة حسين فهمي، ولكنه انفصل عنها بعد سنوات، وارتبطت منه بعد ذلك من احمد فهمي وانفصلت عنه أيضا.
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