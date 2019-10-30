رحاب الجمل بلوك جديد ورشاقة مذهلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية رحاب الجمل لجلسة تصوير جديدة مع المصور أحمد قمر.

رحاب الجمل نشرت صور من جلسة التصوير عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان منقوش يحتضن قوامها ويظهر رشاقتها.

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الفنانة المصرية اختارت لها ماكياج ناعم، بينما رفعت شعرها لأعلى وبدت أنيقة جدًا، وتلقت عدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها.

يشار إلى أن آخر أعمال رحاب الجمل في السينما مشاركتها في فيلم “ليلة هنا وسرور” مع محمد إمام وياسمين صبري، كما شاركت في مسلسل عوالم خفية»، مع الفنان عادل إمام وبشرى.

وكان آخر أعمال رحاب الجمل ظهورها كضيفة شرف فى مسلسل “عوالم خفية” مع الزعيم عادل امام وإخراج رامى امام فى شهر رمضان قبل الماضى.

رحاب انضمت مؤخرا لأبطال عمل «روحين في زكيبة»، مع نجمى مسرح مصر حمدى الميرغنى وأوس أوس تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، والذى انطلق تصويره أول أمس السبت للعرض في الموسم الشتوى.