نادين نسيب نجيم ترفع مطالب “ثورة تشرين”.. “لا تخافوا.. كونوا أحرارًا”

متابعة بتجــــــــــــرد: رفعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مطالب الحراك الشعبي في لبنان و”ثورة تشرين.

وكشفت نادين​ عبر حسابها على موقع “تويتر” أنه بعد إسقاط الحكومة اللبنانية، هناك نقاط واضحة يجب تنفيذها، وهي تشكيل حكومة تكنوقراط من أخصائيين، التهيئة لانتخابات نيابية جديدة في أقرب وقت وانتخاب مجلس نيابي جديد، إنتخاب رئيس مجلس نواب جديد على أن يتم بعدها انتخابات رئاسية جديدة.

وكانت نادين نسيب نجيم قد توجّهت إلى اللبنانيين وسط التطورات السياسية الحاصلة، داعيةً إيّاهم الى التحلي بالقوة والشجاعة. وقالت: “لا تخافوا. صمّموا… ركّزوا… والأهم… كونوا أحراراً”.

تجدر الإشارة إلى أن نجيم شاركت لأكثر من يوم في التظاهرات منذ بدئها في 17 تشرين الأول الجاري واستمرارها لليوم الـ 13 على التوالي.