كاتبا Game of Thrones يتخليان عن Star Wars بسبب Netflix

متابعة بتجـــــــــــرد: انشغلت وسائل الإعلام بخبر إعلان شركة Walt Disney عن سلسلة جديدة من أفلام Stars Wars من ثلاثة أجزاء، والتي كانت ستحمل توقيع مؤلفَيْ سلسلة Game of Thrones الشهيرة، ما أثار ردود فعل سلبية حول الأمر خصوصاً أنّ جمهور الأخيرة عبّر عن عدم رضاه عن الحلقات الأخيرة من العمل التي تطوّرت بوتيرة سريعة جداً.

غير أنّ “ديفيد بنيوف” و”دي بي وايس” كشفا أخيراً أنّهما قرّرا التخلّي عن الموضوع بسبب تعاقدهما على مشروع مع منصة Netflix، ولن يمكنهما الالتزام بالوقت المحدّد. ويأتي ذلك بعدما تداولت مواقع إخبارية عدّة أنباءً عن الصفقة مع المنصة المذكورة قدّرت قيمتها بـ 200 مليون دولار أميركي.

وفي تصريح لموقع Deadline قال الثنائي: “نشعر بأنّنا لن نعطي المشروعين حقّهما في حال إنجازهما سوياً”. وأضافا: “نعشق Star Wars، وكانت ستكون فرصة رائعة وكنّا في غاية الحماسة لها”.

ومن ناحيتها، قالت كاثلين كينيدي رئيسة استديوات Lucas Film إنّ بنيوف ووايس “كاتبان رائعان… نأمل أن ينضما إلينا لاحقاً عندما يصبح جدول أعمالهما أكثر هدوءاً”.