متابعة بتجـــــــــــرد: علّق الفنان راغب علامة مثنياً على إنجاز الثورة الأوّل بإستقالة الحكومة، وقال إنّ “ثورة ١٧ تشرين هي ثورة مجيدة”.
وتابع: “الشعب ثار على من أعطاهم وكالته وغدروا به، وأضاف: “الشعب اليوم سيلعب دور المراقب لأن مجلس النواب لم يلعب أي دور رقابي الا لحماية نفسه لا لحماية حقوق المواطن وماله ومستقبله وتخفيف الضرائب والجمارك والرسوم وذل المواطنين على أبواب الوزارات والمدارس والمستشفيات”.
واعتبر راغب أن الثورة اللبنانية رفعت العلم اللبناني فوق كلّ الأعلام الحزبية الأخرى، واصفًا المشهد بالجميل والنظيف.
وقال: “قديش حلو لما نشوف هذا المشهد مشهد إنتفاضة نظيفة تحمل علم لبنان وفقط علم لبنان. أي علم آخر صار بالنسبة للجميع علم للصفقات والفساد”.
وتابع: “الناس فرحانة وفخورة بعلم بلادنا. علمنا الذي يجمعنا على الحق والإنسانية عاش لبنان”.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة: “العلم اللبناني فوق أعلام الصفقات والفساد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.