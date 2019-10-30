مايا دياب: “ما حدا بيعرف يضرب إلّا الضعيف”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب عن استيائها ممّا حصل من أعمال شغب في العاصمة بيروت خلال المظاهرات السلميّة، ونشرت صورة لأحد الشبان وهو يتعرّض للضرب.

وكتبت: “كل ثورة إلها ثمن فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أيّ شباب”.

وتابعت: “ما حدا بيعرف يضرب إلّا الضعيف العاجز عن فعل أي شي تاني، المحروم من حرّيتو، مسلوب الكرامة، العديم والعاجز”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب رافقت المتظاهرين منذ اللحظة الأولى على بدء تحركهم السلمي في وجه الفساد السائد في لبنان، وأطلقت سلسلة من التغريدات عبر حسابها على “تويتر”، كما وشاركت في التظاهرات التي ملأت مختلف المناطق في لبنان.