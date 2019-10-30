دانييلا رحمة ونيكولا معوض وجهًا لوجه من جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: عاد فريق عمل مسلسل “العودة” وتحديدًا الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والممثل اللبناني نيكولا معوض منذ يومين الى التصوير بعد توقف دام اكثر من ١٢ يوما.
ويكثّف المخرج ايلي السمعان ساعات التصوير حاليًا للإنتهاء من كافة مشاهد العمل في أقرب وقت ممكن.
وكان قد توقف تصوير المسلسل بسبب المظاهرات التي شهدها لبنان مؤخرًا.
مسلسل “العودة” من بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين، اخراج ايلي السمعان وانتاج ايغل فيلمز.
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