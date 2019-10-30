أحلام خسرت 20 كيلوغرامًا من وزنها.. وهذا ما صرّحت به

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة الإماراتيّة أحلام في لقاء مع برنامج MBC TRENDING أنها خسرت حوالي 20 كيلوغرامًا من وزنها وباتت لا تشتهي الأكل.

وسردت أحلام لكاميرا “تريندغ” في كواليس تصوير حلقات برنامج “ذا فويس” أنها أصبحت لا تتقبّل تذوّق الشوكولا، وأضافت “أريد المحافظة على وزني وأريد خسارة 4 كيلوغرامات إضافيّة”.

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك إلى جانب أحلام في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

الجدير بالذكر أن أحلام تستعد قريبًا لطرح ألبوم جديد يتضمن عددًا من الاغنيات، من المتوقع أن يلقى نجاحا كبيرًا وإعجابًا من جمهورها ومتابعيها.