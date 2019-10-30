لطيفة التونسيّة: راغب علامة هو “ستايلي” كرجل وكاظم الساهر لا يستهويني كإمرأة

متابعة بتجــــــــــــرد: في بداية التسعينيات ومع بداية نجوميتها، تناولت وسائل الإعلام أخبارًا مفادها أن النجمة لطيفة التونسية تربطها علاقة عاطفية مع الفنان العراقي كاظم الساهر، فما مدى صحة هذا الكلام؟

أجابت لطيفة التونسية في تصريحات حديثة لها: “عندما عملت مع السوبر ستار راغب علامة، قالوا حينها أن ثمة علاقة بين لطيفة وراغب. كذلك، عندما عملت مع الفنان زياد الرحباني قالوا الكلام ذاته. لكن عندما تعاونت مع الفنان كاظم الساهر، كنت متزوجة”.

وتحدّثت لطيفة التونسيّة بصراحة قائلةً “إذا فكرتُ أن أحب، فليس من الممكن أن أحب مثل كاظم الساهر، هو ليس الرجل الذي يستهويني. أحبه كفنان وعملنا سويًا خمس إلى ست سنوات، وهو جاري يسكن بالقرب من منزلي في مصر”.

ولكن من هم الفنانون الّذين يلفتونها كرجال بعيدًا من الفن؟ تجيب لطيفة التونسيّة “الفنان أحمد زكي رحمه الله. الفنان راغب علامة أحبه كرجل، فهو “كلاس” وهو ستايلي” كرجل وأحب معاملته لزوجته جيهان وأنا أحبها وأولادهما. راغب هو ذوقي الذي يستهويني كإمرأة”.