- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجـــــــــــــرد: كرمت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، أسرة فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال بمرور 46 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة.
وكان على رأس المكرمين كل من أحمد عز، محمد فراج، أحمد فلوكس ومحمد جمعة، فيما تغيب المنتج هشام عبدالخالق والمخرج شريف عرفة عن حضور التكريم بدون معرفة الأسباب.
ونال الفنان القدير يوسف شعبان تكريماً خاصاً عن دوره في مسلسل “رأفت الهجان”، كما كرمت وزيرة الثقافة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “أنا المصري” للأغنية الوطنية للشباب، وهم الملحن عمرو مصطفي والشاعر تامر حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: تكريم أبطال “الممر” في دار الأوبرا المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.