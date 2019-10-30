بالصور: تكريم أبطال “الممر” في دار الأوبرا المصرية

متابعة بتجـــــــــــــرد: كرمت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، أسرة فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال بمرور 46 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان على رأس المكرمين كل من أحمد عز، محمد فراج، أحمد فلوكس ومحمد جمعة، فيما تغيب المنتج هشام عبدالخالق والمخرج شريف عرفة عن حضور التكريم بدون معرفة الأسباب.

ونال الفنان القدير يوسف شعبان تكريماً خاصاً عن دوره في مسلسل “رأفت الهجان”، كما كرمت وزيرة الثقافة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “أنا المصري” للأغنية الوطنية للشباب، وهم الملحن عمرو مصطفي والشاعر تامر حسين.