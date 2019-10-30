أكشاي كومار يكتسح بوليوود بـ"هاوس فول 4"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كسر النجم الهندي أكشاي كومار حاجز الـ100 كرور روبية إيرادات في الأسبوع الأول من عرض فيلمه "هاوس فول 4"، الذي طرح 25 أكتوبر/تشرين الأول.

الفيلم نجح في انتزاع صدارة شباك تذاكر بوليوود خلال يومه الأول، محققا 24 كرور روبية (3.5 مليون دولار)، وفي يومه الخامس بلغت إيراداته 109 كرورات (15.6 مليون مليون دولار).





هذه ليست المرة الأولى التي يكسر فيها أكشاي حاجز الـ100 كرور روبية إيرادات في أسبوع، فسبق ووصل إلى نادي المائة كرور في الأسبوع الأول من عرض أفلام "ميشن مانجل" و"كيساري" في 2019، و"جولد" و"الروبوت 2_0" 2018.

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وبذلك كسر النجم البوليوودي (52 عاما) الرقم القياسي متربعا على القمة وحده متخطيا الثلاثي سلمان خان وعامر خان وشاروخان .

"هاوس فول 4" الجزء الرابع ضمن السلسلة التي تحمل الاسم ذاته والمصنف كوميدي اجتماعي، قدم الجزء الأول منه عام 2010.

وينضم لأكشاي في الجزء الرابع النجوم كريتي سانون، ريتش ديشموخ، كريتي خارباندا، بوبي ديول وبوجا هيغدي، من إخراج فرهاد سامجي.

