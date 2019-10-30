- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كسر النجم الهندي أكشاي كومار حاجز الـ100 كرور روبية إيرادات في الأسبوع الأول من عرض فيلمه "هاوس فول 4"، الذي طرح 25 أكتوبر/تشرين الأول.
الفيلم نجح في انتزاع صدارة شباك تذاكر بوليوود خلال يومه الأول، محققا 24 كرور روبية (3.5 مليون دولار)، وفي يومه الخامس بلغت إيراداته 109 كرورات (15.6 مليون مليون دولار).
هذه ليست المرة الأولى التي يكسر فيها أكشاي حاجز الـ100 كرور روبية إيرادات في أسبوع، فسبق ووصل إلى نادي المائة كرور في الأسبوع الأول من عرض أفلام "ميشن مانجل" و"كيساري" في 2019، و"جولد" و"الروبوت 2_0" 2018.
وبذلك كسر النجم البوليوودي (52 عاما) الرقم القياسي متربعا على القمة وحده متخطيا الثلاثي سلمان خان وعامر خان وشاروخان .
"هاوس فول 4" الجزء الرابع ضمن السلسلة التي تحمل الاسم ذاته والمصنف كوميدي اجتماعي، قدم الجزء الأول منه عام 2010.
وينضم لأكشاي في الجزء الرابع النجوم كريتي سانون، ريتش ديشموخ، كريتي خارباندا، بوبي ديول وبوجا هيغدي، من إخراج فرهاد سامجي.
كانت هذه تفاصيل خبر أكشاي كومار يكتسح بوليوود بـ"هاوس فول 4" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.